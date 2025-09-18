La ciudad acoge la I Jornada Mujer y Cáncer

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, inaugura la I Jornada Mujer y Cáncer de la AECC, en un hotel gijonés. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE GIJÓN

Pendás incide en la importancia del acompañamiento para enfrentar la enfermedad

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha inaugurado este jueves la I Jornada Mujer y Cáncer de la AECC, celebrada bajo el lema '¿Qué pasa después del cáncer?' y que ha reúne en la ciudad profesionales, pacientes y familias.

Pendás, que ha estado acompañado durante la inauguración, en un hotel gijonés, de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias, Yolanda Calero, ha resaltado "esta jornada nos recuerda que, después del cáncer, sigue la vida".

Ha agregado la importancia de que la persona que ha pasado o esté en proceso de curación de un cáncer sienta que no se está sola. En este sentido, ha remarcado que la clave está en el acompañamiento.

"En la Fundación Municipal de Servicios Sociales sabemos lo importante que es estar cerca en los momentos más difíciles", ha asegurado el edil.

Pendás, asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer, de la que ha resaltado que es "un ejemplo de entrega, solidaridad y profesionalidad". "Su labor es inmensa, y en Asturias se hace con un esfuerzo admirable", ha asegurado.

Además, ha anunciado la voluntad de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de ampliar la colaboración con la AECC en nuevos proyectos de apoyo a pacientes y familias.

Al tiempo, ha animado a la ciudadanía a participar el próximo día 28 en la V Carrera contra el Cáncer. "Será una gran cita solidaria, para todas las edades, para correr o caminar juntos, y también para disfrutar de nuestra maravillosa y acogedora ciudad de Gijón", ha apuntado el concejal.