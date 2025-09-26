La ciudad acogerá por primera vez una prueba del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group

Rafael Nadal, en las instalaciones de su academia. - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR

Se celebrará del 3 al 5 de octubre

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá por primera vez una prueba del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, que se celebrará del 3 al 5 del próximo mes de octubre.

La cita, que se desarrollará en VADE4 PADEL INDOOR, combina competición, ocio, diversión y valores y forma parte de un circuito de pádel amateur que el año pasado reunió a más de 1.000 jugadores.

Desde el Consistorio gijonés, se ha destacado que este evento fue nominado al premio al Mejor Circuito Amateur del Año en los World Padel Awards organizados anualmente por 'Padel Spain'.

En este sentido, han explicado que, siguiendo el modelo de la Hexagon Cup, cada equipo participante estará compuesto por un mínimo de seis jugadores, que formarán tres parejas por eliminatoria y se garantizará que cada equipo dispute, al menos, dos eliminatorias.

Asimismo, el torneo contará con dos categorías masculinas (Viper, nivel alto, y Veron, nivel medio) y dos categorías femeninas (Energy, nivel alto, y Stima, nivel medio), en las que los equipos competirán por coronarse campeones y acceder al sorteo de una plaza para disputar la prueba final en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el próximo mes de diciembre.

"Tenemos muchas ganas de celebrar esta cita en Gijón. Es una ciudad que vive el deporte con intensidad y creo va a ser una experiencia muy especial", ha asegurado la subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, Maribel Nadal.

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas en participar podrán realizar la inscripción a través de la siguiente página web antes del próximo día 29: RNA PADEL TOUR 2025 - Vadecuatro Padel Indoor (Gijón) | Metodika Eventos

Se ha destacado, también, que, conocida por su prestigio formando a jóvenes tenistas desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha apostado por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos en unas instalaciones punteras en las que se ubican 19 pistas de pádel (9 pistas exteriores y 10 cubiertas).

Ahora, con la organización del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group el objetivo es dar a conocer los valores, la metodología y el ADN de la academia en el entorno del pádel amateur gracias a un novedoso circuito que ha llegado para quedarse.