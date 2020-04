Ciudadanos lamenta que Asturias tenía sólo una tasa de actividad del 50% antes de la fatídica crisis sanitaria

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, ha asegurado este jueves en relación con los datos del paro relativos al mes de marzo que "llueve sobre mojado en Asturias que ya entró en esta fatídica crisis del Coronavirus en una tasa de actividad de apenas el 50%".

Para Pérez Macho la situación es "muy crítica" y señala que los que tiene que hacer ahora el Gobierno del Principado es concentrar todos sus esfuerzos en materia de política económica en evitar que los ERTEs en marcha, "que no contabilizan en estas cifras, de al menos 9.200 expedientes, no acaben derivando también en la destrucción definitiva de los puestos de trabajo, algo que sin duda sucederá si no se recuperan el consumo y la demanda, y si desde las administraciones públicas no se da a las empresas, y particularmente a las pymes y a los autónomos, un apoyo extraordinario, de emergencia, para reanudar su actividad una vez que se declare el fin del Estado de Alarma".

La portavoz del grupo parlamentario ha realizado estas declaraciones tras conocer que el número de personas inscritas en las oficinas del el Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado en el mes de marzo un 6,18 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 77.451 parados, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

"Mantener en empleo en Asturias pasa por salvar los órganos vitales del sector industrial, que sustenta el 13% del empleo, y además, hay que intentar salvar la temporada turística del verano en la medida de lo posible y apoyar a un sector servicios que sujeta más del 75% de los puestos de trabajo en la región", opina.

Pérez Macho ha afirmado que es necesario que lleguen a todas las empresas asturianas las medidas anunciadas por el Gobierno central y que se cumpla y se mejoren las comprometidas por el ejecutivo autonómico con unas prioridades: acceso a la financiación también con las herramientas autonómicas (Asturgar, SRP, y otras); rebaja en los impuestos regionales (añadida a la moratoria que ya ha anunciado el Gobierno) y puesta a disposición de líneas de subvención que ayuden a las empresas a la adaptación de la actividad a las condiciones de mercado y de producción posteriores a esta crisis.