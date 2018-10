Ciudadanos registra su enmienda a la totalidad

Actualizado 21/12/2015 13:02:46 CET

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha sido el primer grupo parlamentario que ha registrado en el parlamento asturiano una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales para Asturias en 2016.

Pasadas las 12.00 horas, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, acudió al registro de la Junta General del Principado de Asturias para registrar la enmienda. El plazo finaliza este lunes a las 12.00 horas.

La Junta de Portavoces del Parlamento Regional se reunirá el martes, 22 de diciembre, para acordar el procedimiento que se seguirá durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, fijado para el miércoles día 23 a las 10.00 horas.

Nicanor García ha explicado a los medios de comunicación que han decidido presentar la enmienda para devolver el proyecto al Gobierno. Las cuentas que ha presentado el Ejecutivo del PSOE, a su juicio, "no disminuyen la presión fiscal, hay muy poca inversión, no contemplan reestructuración de la administración pública y no apuestan por sectores de futuro". Este lunes también finalizaba el plazo para presentar enmiendas parciales.

Ciudadanos presenta 20 enmiendas parciales, por si las cuentas pasan el debate de totalidad, aunque García ha dicho que el presupuesto está ya "muy encorsetado".

"A nosotros nos gustaría que el presupuesto fuese otro, depende del Gobierno tomar las decisiones; nosotros queremos que se devuelva", ha señalado.