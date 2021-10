Ciudadanos registra una PNL en la Junta para la intervención integral en la carretera AS 311 Grado-Tameza

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, ha avanzado este viernes que su grupo ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para que se realice una intervención integral en la carretera AS 311 Grado-Tameza "por las posibilidades turísticas, comerciales y culturales que implica la vía de comunicación".

Según apuntan desde la formación naranja en nota de prensa, Susana Fernández ha recordado que fue su grupo parlamentario el que "abrió el debate que propició el inicio de las obras, durante su visita al tramo de San Pedro".

"La carretera AS 311 Grado-Tameza precisa de una intervención integral en todo su recorrido y que no puede quedarse en la actual actuación hasta San Pedro. Por ello, hemos registrado una Proposición no de Ley (PNL) puesto que la vía de comunicación ofrece la posibilidad de sumar e interrelacionar el potencial turístico de los valles del Oso con le comercial y cultural de la villa de Grado", ha anunciado hoy la portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, en una visita al tramo de carretera", ha dicho.

En este sentido, ha detallado que la propuesta de su formación permitirá "que las comunidades rurales que se asientan en sus márgenes, puedan desarrollar todas las oportunidades económicas, sociales, culturales y naturales que están al alcance de las sociedades urbanas".

"En el caso de esta vía, perteneciente a la Red Local de Primer Orden de la Red de Carreteras del Principado de Asturias, es paradigmático a la hora de analizar los muchos problemas que tienen que afrontar los concejos afectados por el problema demográfico, olvidado por parte de las administraciones públicas", ha indicado.

Asimismo, ha remarcado que "el presidente del Principado comenzó su mandato con un acto en Yernes y Tameza, al que quiso dotar de carácter simbólico. Sin embargo, si esos actos no van acompañados de hechos concretos".

Por ello, ha señalado que desde Ciudadanos se han marcado una serie de objetivos fundamentales de acción política, "entre los que se encuentran la situación del medio rural y el estado de las carreteras".