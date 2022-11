Ciudadanos ve "ilógico" que un presidente reprobado asuma las tareas del gerente

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Ciudadanos y miembro del consejo de administración de Emulsa, Mara Simal Ordás, ha mostrado este viernes su rechazo a que las competencias que ostentaba el gerente pasen a un presidente "que ha sido reprobado por su pésima gestión de los hechos acaecidos en la empresa bajo su mandato y que han puesto en entredicho el compromiso de esta con la igualdad y dignidad de sus trabajadores".

Así lo ha indicado, a través de una nota de prensa, respecto al concejal socialista Olmo Ron, que fue reprobado en el último Pleno por su gestión del supuesto caso de abuso sexual y laboral por parte de un capataz de Emulsa a otras compañeras.

"Ser reprobado no es un hecho menor y no debería quedar sin consecuencias", ha defendido Simal Ordás, quien ha opinado que Ron no debería seguir al frente de Emulsa, "pero mucho menos pretender ejercer de presidente-gerente", ha agregado.

Además, para evitar que la actividad ordinaria de la empresa pueda verse paralizada o perjudicada mientras se produce el nombramiento de un nuevo gerente, la edil de la formación naranja cree que las funciones que realizaba este pueden ser delegadas provisionalmente en el personal directivo de la empresa, "igual que se hace ahora con las competencias económicas que se delegan en el jefe del área económico-financiera".

Por otro lado, y con relación a la situación económica de esta empresa municipal, ha expresado su preocupación por la misma, especialmente por los recortes que se prevén en materia de personal.

Unido a ello, ha recordado que el Principado se ha comprometido a compensar a los ayuntamientos por la subida de las tasas de Cogersa y, por lo tanto, hasta no conocer cómo se efectuará esta compensación, se desconoce, según ella, cuál será la situación económica de la empresa.

"En cualquier caso su equilibrio financiero y viabilidad no se puede conseguir solo subiendo las tasas como pretendía el Equipo de Gobierno, sino que urge adoptar medidas estructurales de ahorro y contención en sus gastos, no solo en Emulsa, sino también en el propio Ayuntamiento y el resto de empresas municipales", ha urgido.

"No nos parece muy razonable, por ejemplo, que el gerente de esta empresa vaya a cobrar más que la propia alcaldesa", ha puesto de ejemplo la concejala de Ciudadanos.