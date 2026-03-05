Cofiño alerta de los "nacionalismos excluyentes" y del "nuevo unilateralismo" en el Foro Sabadedell Professional

El presidente de la Junta Gneral, Juan Cofiño, en el acto de clausura del Foro Sabadell Professional Asturias. - JGPA

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha intervenido hoy en el acto de clausura del Foro Sabadell Professional Asturias, que ha reunido a representantes de 40 Colegios Profesionales de Asturias. En su discurso, el presidente del Parlamento asturiano, se ha referido al título de la mesa redonda de la jornada, 'Retos y desafíos del futuro', para reflexionar sobre la "vorágine de cambios que nos/os afectan en la doble condición de ciudadanos y de profesionales, empresarios o emprendedores".

Cambios, según Juan Cofiño, que están "emergiendo una respuesta en clave de una vigorosa pulsión identitaria, que se visualiza en el resurgimiento de fuertes sesgos nacionalistas". Así, ha puesto como ejemplo el movimiento MAGA en EEUU, que "no es otra cosa que un potente mecanismo defensivo de corte nacionalista frente al fenómeno globalizador sin gobernanza, con perdedores, portadores de resentimiento y enfado".

En su discurso, ha advertido de que se está produciendo "un acelerado cambio en nuestro modelo social", en asuntos como la familia, el trabajo, el consumo, el modelo productivo, el ocio o los valores, "que provoca inquietud, angustia y acaso una sensación de liquidez y vértigo existencial que contrasta con las certidumbres del pasado".

El presidente de la Junta ha alertado de que "los nacionalismos excluyentes y los nuevos populismos, pretenden destruir nuestras viejas y saludables democracias liberales". Ha advertido de la llegada de "un nuevo y peligroso unilateralismo en las relaciones internacionales que nos retrotrae a épocas sombrías", en el marco de lo que ha definido como "una redefinición de la geoestrategia del poder en el mundo".

Cofiño también se ha referido a la revolución tecnológica digital y a sus distintas manifestaciones, señalando que "ya está modificando nuestro modelo productivo y relacional". Ha expresado su preocupación por "las interacciones muy preocupantes que entrañan riesgos evidentes que conviene conjurar, tanto en relación con la intimidad personal como respecto de la salud de las personas --con especial mención a los menores-- y en la vida política de las naciones".

En este sentido, ha confiado en que se alcance "una solución de gobernanza mundial para evitar los riesgos bien visibles de esta nueva revolución que, por otra parte, en clave profesional y de crecimiento económico, tanto nos aportará".

Según ha apuntado, esta revolución digital "forma parte de los desafíos de los profesionales y de los colegios profesionales", junto con otros de carácter regulatorio, como "la necesidad de interiorizar los nuevos modelos laborales o el incremento de la defensa de la transparencia en el ejercicio profesional".

Finalmente, el presidente del Parlamento asturiano ha destacado la importancia de incrementar la colegiación, que "pasa por el convencimiento de las ventajas asociadas a la misma, especialmente entre las nuevas generaciones de profesionales, en una labor pedagógica que debe poner en valor la pertenencia a un colectivo que ampara, protege y respalda".