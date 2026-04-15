Cofiño dice que el modelo autonómico ha de evolucionar hacia un "verdadero estado federal"

Juan Cofiño, de pie segundo por la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Juan Cofiño, ha afirmado que el modelo autonómico español "debe superar sus insuficiencias por la vía natural de su transformación en un verdadero estado federal" para que "España se adapte a su propia diversidad, revitalizando el pluralismo".

En su discurso de recepción como miembro de honor en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), Cofiño ha señalado que el "ensayo" del modelo descentralizado, es la consecuencia añadida de la asociación del binomio democracia-autonomía política en la memoria colectiva, indisociablemente unidos en pleno proceso de transición política, en tiempos "especialmente delicados".

Sin embargo, ha advertido síntomas de "agotamiento" en el actual modelo derivados de la incapacidad para reformular el sistema de financiación y un desapejo de los jóvenes con respecto al mismo.

Cofiño ha afirmado que "Asturias tiene un tamaño que impide que ejerza una influencia definitiva en los grandes centros de decisión (políticos o empresariales), pero dispone de "capacidades, resortes y recursos suficientes para competir en muchos ámbitos de la economía y de los servicios".

El presidente del Parlamento asturiano ha señalado que Asturias requiere perder de vista la nostalgia del pasado y olvidarse de la milagrerías y "empeños quijotescos" y ha apuntado algunas líneas de trabajo para el futuro, como la reforma del Estatuto de Autonomía, la simplificación regulatoria o la política de vivienda.

Ha defendido abordar la reforma del Estatuto de Autonomía sin que "el asunto de las lenguas propias" se erija en un "imponderable absoluto" y ha apostado por una "severa acción de simplificación regulatoria" para "podar en profundidad el proceloso e ininteligible bosque normativo que entorpece la gestión".