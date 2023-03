Cofiño pide al PP que no "politice" con el reto demográfico porque "es un asunto grave que atañe a todos"

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente Juan Cofiño, ha pedido al PP que no se politice excesivamente con el asunto del Reto demográfico, un asunto que "nos afecta a todos y que es grave. "Este asunto requiere soluciones de largo plazo y le puedo asegurar, hable con sus compañeros en Galicia, que las medidas que ellos han implementado son muy similares a las que usted critica aquí", ha dicho Cofiño.

Cofiño respondía así a la diputada del PP, Cristina Vega, que ha sido muy crítica con las medidas del Gobierno que como balance dejan una legislatura en la que Asturias baja del millón de habitantes

Ha insistido Cofiño en que debemos politizar un asunto que es grave, que nos debe concentrar a todos, que tiene un recorrido muy largo en el tiempo y que requiere ser serios a la hora de afrontarlo y no politizarlo excesivamente".

Cofiño ha vuelto a defender las medidas fiscales puestas en marcha por el Gobierno regional para luchar contra el reto demográfico y ha recordado que las mismas tienen que tener prolongación en el futuro porque se necesitan tiempos para medir los resultados. Ha aprovechado además para criticar las "ocurrencias semana a semana" del candidato del PP, a la presidencia del Principado, Diego Canga y especialmente se ha referido a sus propuestas fiscales.

"No pueden ustedes, como hacen hoy, asumir la gratuidad del 0 a 3 y a la vez hacer un planteamiento de fiscalidad absolutamente a la baja. Eso sí es una tomadura de pelo a los ciudadanos, una verdadera tomadura de pelo decirles que van a implantar y que se van a sumar al 0 a 3 universal como una medida contra el reto demográfico a la vez que dicen que van a desmontar el esquema fiscal para no recaudar, para no recaudar a los de siempre", ha dicho Cofiño.

Por su parte Cristina Vega ha indicado que las medidas fiscales que el Gobierno estimaba llegarían a 21.000 asturianos y lo hicieron a 2.650.

"Estimaban que habría un total de deducciones de un millón de euros y finalmente fueron poco más de 200.000 euros. Está claro, a mi modo de ver, que estas medidas al menos, por lo menos, no han llegado a lo que ustedes estimaban, es decir, no han dado los resultados que ustedes estimaban", ha dicho Vega.

Ha dicho Cristina Vega que "según el presidente esta iba a ser la legislatura del reto demográfico y como resultado cierran esta legislatura siendo el Gobierno que hizo que Asturias bajase del millón de habitantes.

"Lideramos la bajada de habitantes en España. Ustedes se escudan en que hay más comunidades autónomas que pierden población, pero lo cierto es que solo hay cuatro en toda España", ha lamentado la diputada del PP.

LEY EMPLEO PÚBLICO

Por otra parte Cofiño, ha considerado que la Ley de empleo Público cumple "parcialmente los objetivos" dadas las competencias de esta comunidad autónoma en materia de función pública.

"Cumple razonablemente con los objetivos que nos propusimos", ha dicho Cofiño en respuesta a la pregunta planteada por el parlamentario del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé.