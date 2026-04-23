Cofiño y Villaverde ensalzan la figura de Ramón Punset como "maestro" y "voz libre" del Derecho Constitucional

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, interviniendo en la presentación del libro 'El ciudadano y el jurista. La tensión entre democracia y derecho' de Ramón Punset. - NACHO VELA

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este jueves la presentación del libro 'El ciudadano y el jurista. La tensión entre democracia y derecho', del catedrático Ramón Punset. Un acto en el que el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, han coincidido en señalar al autor como una figura imprescindible y "crítica" para entender la arquitectura jurídica de la España contemporánea.

Cofiño ha definido la obra como un "compendio" de la contribución de Punset a la "cosa pública", describiéndolo como un "ciudadano ilustrado" y una "voz libre sin condicionantes". El presidente de la Junta General ha advertido de que, aunque la tensión entre democracia y Estado de Derecho ha existido siempre, el binomio atraviesa actualmente un periodo de "estrés". En este sentido, ha valorado la "pedagogía" de Punset en la defensa de la separación de poderes.

Por su parte, el rector Ignacio Villaverde ha elevado a Punset a la categoría de "maestro" que ha "arado" todos los territorios del derecho constitucional. "No ha habido charco en el que Ramón no haya aportado ideas", ha aseverado, subrayando que el libro es una "radiografía" del ordenamiento español realizada por un intelectual con un compromiso firme con la Constitución.

CRÓNICA DEL SIGLO XXI Y "ENTERRAR EL PASADO"

El autor ha explicado que el libro recoge su trayectoria intelectual y funciona como una crónica que abarca desde el inicio de siglo hasta diciembre de 2025. Punset ha calificado la época actual de "difícil", marcada por sobresaltos internacionales y una sobreinformación que supone una "carga insoportable". "Enterarse es comprometerse", ha reclamado.

Durante su intervención, Punset ha pedido "enterrar el pasado" y dejar la Guerra Civil en manos de los historiadores. "Estamos aún atenazados por un recuerdo lacerante; basta ya", ha exhortado, haciendo un llamamiento a centrarse en el proyecto común iniciado en 1978, del cual se ha mostrado "orgulloso" por la fortaleza demostrada por el Estado.

DEFENSA DEL FEDERALISMO Y CRÍTICA AL NACIONALISMO

Punset ha calificado la descentralización en España como una "hazaña triple" (autonómica, local y europea). Se ha definido como "federalista" y ha defendido que el modelo autonómico es una forma de federalismo que acerca el poder al pueblo. Asimismo, ha destacado la prevalencia del derecho común de la Unión Europea sobre las leyes nacionales.

En el plano crítico, el catedrático ha tildado al nacionalismo de "doctrina e ideología perversa" e "insaciable". Ha analizado la crisis política derivada del encaje del estatuto catalán, recordando con "emoción" el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 por su "firmeza en la unidad del Estado".

"PARTITOCRACIA" Y FALTA DE TRANSVERSALIDAD

El autor también ha reflexionado sobre la situación de la izquierda, lamentando que se haya sumado a la "cultura identitaria" en lugar de a la "pasión por la igualdad". A su juicio, en España existe una base común entre PSOE y PP, pero falta "transversalidad política" y voluntad de coalición por seguir alimentando "el rescoldo de la guerra civil".

Finalmente, Punset ha alertado sobre el paso de una democracia de partidos a una "partitocracia", señalando que es la forma más grave de tensión entre democracia y Derecho. En esta línea, ha pedido al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial que se "tenten la ropa", practiquen la "autocontención" y respeten al legislador democrático.