La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026

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OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores Santa Ana, de Llanes, ha sido distinguida este martes con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, convocado por la Fundación Princesa de Asturias y dotado con 40.000 euros, según ha adelantado la Fundación. La lectura oficial del fallo será a las 14.00 horas.

El jurado ha adoptado esta decisión tras evaluar las 30 candidaturas presentadas a la trigésima séptima edición del galardón, cuyo plazo de presentación concluyó el pasado 9 de julio.

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias reconoce desde 1990 a un pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o colectivo humano del Principado que haya destacado por la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental o de su patrimonio histórico, cultural o artístico.

Asimismo, el reconocimiento valora las iniciativas de impulso económico y social, la realización de obras comunales y otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria desarrolladas en Asturias.

La Fundación Princesa de Asturias convoca este premio desde hace 36 años, en una iniciativa que se ha consolidado como una de las de mayor implantación y acogida social de la institución en el Principado.

El reglamento establece que pueden proponer candidaturas instituciones, centros culturales, asociaciones vecinales, entidades, empresas y ciudadanos a título particular.

VISITA DE LA FAMILIA REAL

La entrega del galardón incluye tradicionalmente la visita de Sus Majestades los Reyes a la localidad o colectivo distinguido, acompañados desde 2019 por la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía. La visita permite a la Familia Real conocer de cerca a las personas, tradiciones y proyectos vinculados al territorio reconocido dentro de los actos organizados con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

CANDIDATURAS

Entre las candidaturas presentadas en esta edición figuraban, además de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, las localidades y colectivos de Soto, en Laviana; la Sociedad La Peruyal, de Parres; El Pito y la Asociación Amigos de Cudillero; Arnáu, en Castrillón; Santo Adriano; Bermiego, en Quirós; y la parroquia de Posada, en Llanes.

También optaban al premio la comunidad vecinal de Fitoria, en Oviedo; Murias, en Aller; el Val.le de Cuna, en Mieres; Salas; Corao, en Cangas de Onís; la parroquia de Llaviana, en Gozón; El Mazucu, en Llanes; Suarías, en Peñamellera Baja; Berbes, en Ribadesella; y Valdepares, en El Franco.

Completaron la relación de candidaturas la parroquia de Piantón, en Vegadeo; Trubia y Siones, en Oviedo; la parroquia de Coya, en Piloña; Taramundi; la comunidad vecinal de Caso; la parroquia de Pelluno, en Aller; el valle de Samuño, en Langreo; Grado; El Regueral, en Carreño; y El Castillo, en Soto del Barco.