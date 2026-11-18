La candidata de Frente Amplio a la Presidencia de España, Ada Colau, interviene en un acto político en Gijón. - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia de España, Ada Colau, ha pedido el voto en Asturias para el candidato de la coalición, Juan Ponte, a lo que ha advertido de que ese escaño que es "decisivo se juega aquí, en Asturias, para poner a Figaredo (Vox) en su sitio".

"Prender el derecho a la vivienda para defender a la clase trabajadora y los servicios públicos de este país, pasa por un escaño que es el de Juan Ponte aquí, en Asturias", ha insistido.

Así lo ha indicado durante su participación en un acto político en el Centro Municipal de El Coto, en Gijón, presentado por Alberto Rodríguez, en el que han participado, además, el cabeza de lista por Asturias de Frente Amplio al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, y la candidata al Senado, Antona Luengo, Toni Valero, Verónica Barbero, Helena Díaz y Kike López.

"Tenemos que ganar, porque nos va la vida en ello", ha remarcado Colau, quien ha presentado Frente Amplio como la única garantía para que haya un Gobierno progresista. "Es un voto que decide", ha reiterado.

Ha mandado un mensaje a la gente que está "angustiada", también, pensando en que se pueda tener un gobierno de derecha y de extrema derecha en este país. "La clave la tenemos nosotras", ha asegurado sobre Frente Amplio.

Colau ha apelado a la historia minera y las huelgas en Asturias con las que se han conquistado derechos y ha contrapuesto que la derecha y la ultraderecha "nos quieren solas en casa, pero no lo van a conseguir".

Ha hecho un llamamiento a todas las mujeres que no piensan permitir que se arrebaten ni uno solo de los derechos, ni el derecho a decidir sobre sus cuerpos, ni las leyes que las protegen de la violencia de género.

De igual manera, ha apelado a defender las pensiones, a subir salarios y mejorar los servicios sanitarios, incluso a incrementar la cartera de prestaciones.

Al tiempo, Colau, que ha empezado su intervención en catalán, ha hecho una defensa de la diversidad de lenguas y ha apostado por la oficialidad del asturiano. "Las lenguas no nos dividen en absoluto", ha dejado claro a la derecha, a lo que ha asegurado que "nos enriquecen".

En clave regional, ha afirmado que Ponte representa "mejor que nadie" a una Asturias "feminista, orgullosamente diversa y que defiende a las compañeras de AMA Asturies de las agresiones fascistas".

"Habéis sido ejemplo para el mundo entero", ha sostenido, a lo que ha destacado lo especialmente emocionante que ha sido poder rendir homenaje a Rambal, en Gijón, un icono LGTB fallecido en 1976.

Unido a ello, ha agradecido a todas las personas que como Rambal han sido referentes de la lucha por nuestros derechos y libertades. "Nosotras tenemos el deber de seguir, de no rendirnos y de seguir conquistando nuevos derechos y nuevas libertades", ha destacado.

Frente a esa Asturias orgullosamente diversa y feminista, ha lamentado que está la "derechita cruel y cobarde", que trata de ridiculizar a quienes piensan, viven y aman diferente.

"No pensamos normalizar, que la derecha y la extrema derecha en este país normalicen ataques racistas, que señalen a colectivos enteros, que ridiculicen o digan que van a acabar con los derechos de las mujeres o de las personas LGTBIQ+", ha apuntado.

RESPUESTA A AYUSO

"No lo vamos a permitir", ha dejado claro, a lo que se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con alusión a sus declaraciones sobre que la izquierda se inventa sexos.

"Ya cuesta distinguir entre PP y Vox", ha llamado la atención Colau, quien ha reclamado de Ayuso "más respeto, porque si este país es un lugar digno, es precisamente por su diversidad".

De Ayuso ha indicado que, cuando los ridiculiza y dice que nosotros a cualquier vínculo afectivo le llaman familia, le confirma que en su programa una de las propuestas es la ley que va a reconocer la familia elegida.

Ha defendido, en este caso, que, cada vez más, las familias son "diversas" y ha contrapuesto este modelo, en el que cabe la familia por la que apuesta Ayuso, con el de esta última, en el que "cada vez cabe menos gente y cada vez caben menos familias de las que existen realmente en este país".

"Señora Ayuso, aprenda de la sociedad a la que no puede representar porque no la conoce", le ha trasladado. "Hoy España es un país felizmente diverso, donde la familia elegida es una realidad, y eso lo vamos a reconocer por ley en el próximo Congreso a partir del 29 de noviembre", ha apuntado.

Ha criticado, por otra parte, que la derecha y extrema derecha se dedica "a insultar y a hacer provocaciones cada día" Por contra, Frente Amplio desde el primer día ha hecho una campaña "absolutamente clara y propositiva", con una batería de medidas.

Ha insistido, también, en que el voto al Frente Amplio "es un voto como una casa", porque no solo sirve para frenar a la extrema derecha, sino para conquistar más derechos y más libertades y porque servirá también para empezar a hacer realmente Justicia en este país, según la candidata, a lo que ha defendido que paguen más quién más riqueza acumula, frenar a los especuladores, que no haya una pensión por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y facilitarle la vida a la gente que trabaja en régimen de autónomos.

Se ha referido, también, al terrible accidente ferroviario que se ha producido por segunda vez en un año, en este caso en Urda, a lo que ha abogado por un pacto de Estado para hacer toda la inversión necesaria y garantizar toda la seguridad y todo el mantenimiento en esa red ferroviaria, también en Cercanías.

Por otro lado, se ha quejado de quien intenta que la campaña "se polarice, se ponga bronca" y ha advertido de que algunos querrían volver al bipartidismo, cuyo tiempo cree que "ha terminado".

De ahí que Frente Amplio es ese voto que garantiza que ese bloque de mayoría social progresista evite que en este país gobierne la extrema derecha.

Del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha bromeado con que diga que es un gestor, a lo que ha apuntado que es uno "que se relaciona con narcos, un gestor que va de la mano de Vox, de la extrema derecha". Ha ironizado, asimismo, con que primero dijera que iba a construir un millón de viviendas y luego se autocorrigió. "No sabemos si se las va a pedir en la Carta de los Reyes Magos", ha remarcado. Del PP también ha incidido en que, en Madrid, ponen "alfombras rojas a los especuladores y a los fondos buitres, y criminalizan a las personas como Mari Carmen".

"Esa derecha que es tan cruel para señalar a los vulnerables, para incitar a la violencia, luego en realidad son cobardes y eligen a su público para ir a los programas de la televisión pública o le dan plantón a Jordi Wild", ha recalcado.

Sobre las críticas a la subida del SMI del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado que solo es un voto y, todos los que tiene más de un millón de más de un millón de euros, son algo más 260.000, mientras que ellos representan a la mayoría social trabajadora, a lo que ha animado a desbordar las urnas.

Contra la llamada al voto útil del PSOE, le ha recordado que por sí solo no puede garantizar un Gobierno progresista. A este le ha recordado que después de ocho años de no cumplir lo prometido, Pedro Sánchez está "imitando" muchas de las medidas del Frente Amplio.

"No se las hemos escuchado todas estos años pero ahora tenemos a un Che Guevara que dice que efectivamente va a subir los impuestos a los ricos y que ahora sí va a resolver el problema de la vivienda", ha recalcado. "Ya no nos lo creemos", ha recalcado al PSOE.

Además, ha remarcado la subida en intención del voto del Frente Amplio según las encuestas, a lo que ha resaltado que están alrededor de un nueve por ciento, pero necesitan llegar como mínimo a un 10 por ciento para contar con al menos 22 diputados.