La colección de Piñole se almacenará en dependencias municipales durante las obras del museo actual

Reunión de representantes del legado de Nicanor Piñole y representantes del Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón y la comisión del museo Nicanor Piñole han alcanzado un acuerdo este jueves para la reforma del antiguo Asilo Pola y el traslado de la colección del pintor gijonés.

En este sentido, en la reunión mantenida entre los responsables del legado y representantes municipales, se ha acordado que los cuadros serán almacenados en dependencias municipales mientras dure la obra y retornarán al museo actual hasta la apertura del nuevo edificio en el Centro Artístico Tabacalera.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, también se ha llegado al acuerdo de organizar una gran exposición sobre el pintor en 2028, coincidiendo con los 150 años de su nacimiento.

"Hemos vuelto a demostrar que este Gobierno actúa sin imposiciones y buscando siempre el consenso", ha destacado la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro.

"Lo importante siempre fue lograr las mayores garantías para la colección Piñole y eso es lo que hoy se ha firmado", ha señalado López Moro, quien ha destacado también la implicación de todas las entidades culturales de la ciudad y la voluntad constructiva de las mismas.