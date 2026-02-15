El Colectivo Alambique organiza en Gijón actividades sobre derechos sociales y solidaridad este viernes y sábado

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo contra la exclusión Alambique celebra este próximo viernes y sábado en Gijón las IV Jornadas por la Justicia Social bajo el lema "Exclusión social, comunidad y apoyo mutuo", con actividades dirigidas a reflexionar sobre la situación actual y conocer iniciativas que promueven la justicia social desde la comunidad.

El programa, con entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará principalmente en el Aula 6/7 del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

El viernes 20 de febrero, a las 18.30 horas, Sarah Babiker, escritora y periodista, ofrecerá la conferencia 'Exclusión, empobrecimiento y precariedad'. A las 21.15 horas tendrá lugar la 'Comedia contra la exclusión', un micro abierto de comedia que se celebrará en el local de la AVV Santiago, en la calle Peña Santa de Enol 4.

El sábado 21 de febrero, Berri Otxoak presentará a las 10.00 horas la charla 'Por falta de información no te quedes sin derechos', seguida a las 12.30 horas por la intervención de Afayaivos Colectivo Antirracista con 'Iniciativas de apoyo mútuo frente a la exclusión'.