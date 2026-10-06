El Colegio de Abogados de Oviedo convoca el IX Premio a la Igualdad 'Alicia Salcedo'

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Oviedo (ICA Oviedo) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al IX Premio a la Igualdad 'Alicia Salcedo'. El plazo para presentar candidaturas se abre el martes, 22 de septiembre y finaliza el 22 de octubre, a las 14:00 horas.

El premio se enmarca en el afán del Colegio de Abogados de Oviedo, por promocionar aquellos valores que caracterizan a las sociedades democráticas modernas, como es la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y el respeto a los derechos humanos.

Este galardón tiene por objeto reconocer públicamente la labor de quienes se hayan distinguido en su trabajo por la erradicación de la discriminación por razón de sexo y en el avance hacia la igualdad real, plena y efectiva entre mujeres y hombres.

El premio está dotado con 1.500 euros y una escultura representativa de los valores que animan la convocatoria y concesión del mismo. Cualquier miembro, ejerciente o no ejerciente, perteneciente a esta corporación, así como cualquier persona jurídica que comparta los objetivos que animan la creación y concesión del premio, podrán proponer a aquellas personas o entidades que crean merecedoras del galardón, motivando la nominación y los méritos para ello, aportando en su caso la documentación que los justifique.

El fallo del jurado se dará a conocer en fechas próximas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.