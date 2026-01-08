El Colegio de Agentes Comerciales estrena matasellos para celebrar su centenario

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Gijón, Carlos Rato, concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y el representante de Correos, con el matasallos conmemorativo del centenario. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha estrenado este jueves el matasellos diseñado para su uso con el sello conmemorativo del centenario del Colegio de Agentes Comerciales de Gijón, entidad que ha organizado una serie de actividades en homenaje a estos cien años de existencia.

Así lo ha hecho junto al presidente de la citada institución, Ángel Carlos Rato, y el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, en la sede del citado Colegio.

Rato, por su lado,

Con motivo de la celebración del centenario, además, ha destacado que en la sede del Colegio se conservan archivos antiguos del funcionamiento del mismo, algunos de los cuales datan de finales de los años 60, e incluso principios de los 40, lo que tiene un valor archivístico "súper importante".

"Forma parte de la historia de Gijón y forma parte de la historia del Principado de Asturias", ha remarcado Rato, quien ha mostrado censos de colegiados de los años 59, votaciones con sus censos de los años 1960. También guardan registros del año 1931 o Constituciones de Sociedades del año 31, que es lo más antiguo que conservan "en muy buen estado".

A este respecto, ha apuntado que está a disposición de todos aquellos agentes de Gijón que quieran investigar y que quieran ahondar, sobre todo en sus ancestros. Sobre ello, ha opinado que es "muy emocionante y muy satisfactorio" encontrar a abuelos y a padres, ancestros de determinada gente que ha sido agente comercial en su actividad en Gijón.

Entre los primeros, hay uno de 1880 y en 1926 Bonifacio de Biedma, aunque ha citado, también, a Matilde Corral, a la que se menciona en el acta de constitución del Colegio en 1926, y tenía el número cinco. Esta había heredado las representaciones al fallecer su cónyuge.

Preguntado por la evolución de los agentes comerciales en estos cien años y los retos futuros, ha considerado que todo ha ido para bien.

Ha destacado, a este respecto, que si hay algo que describa a un agente comercial es el "optimismo". Ha apuntado, asimismo, que la digitalización hace años que ha llegado al mundo de la agencia comercial y el umbral que tienen de cara al futuro es "muy optimista".

Sí que ha visto preciso que desde las distintas administraciones se den las herramientas porque, según él, al final un agente comercial es un trabajador autónomo.

Ha señalado, también, que en Gijón hay un total de 758 agentes comerciales, cifras similares a Oviedo. Al tiempo, ha remarcado que el Colegio de Gijón ha sido el decimosegundo en crearse de los 67 que hay en España y ha sido uno de los pioneros.

Por otro lado, ha reconocido que el problema del relevo generacional es un mal endémico de todas las profesiones, sobre el que llevan ya avisando desde hace ya una década al menos.

A su juicio, lo que hace falta es que, tal como llevan reclamando desde hace tres años a las administraciones, se articulen módulos de formación para ese relevo nacional.

Rato ha resaltado que se trata de una profesión que al día de hoy tiene un "muy buen recorrido económico", a lo que ha sumado unas condiciones laborales con las que puedes conciliar la vida familiar y la interacción de la mujer en el mundo laboral. Ha remarcado, además, que un agente comercial percibe unos ingresos "bastante grandes" con función a su trabajo.

Moriyón, por su parte, ha expresado el apoyo público institucional del Ayuntamiento al Colegio de Agentes Comerciales y a todos sus profesionales.

Ha resaltado, asimismo, las distintas actividades para celebrar el aniversario, como el sello y matasellos conmemorativos pero también un "magnífico libro" que, a su modo de ver, al final es como la historia de Gijón, reflejada a través de los agentes comerciales en esos 100 años. Ha destacado, en este caso, el trabajo realizado por su autor, Rafael Suárez-Muñiz, y ha recomendado su lectura.

La regidora ha incidido en que consideran al Colegio un pilar "básico y renunciable" para la actividad económica en Gijón y en el Principado de Asturias.

También ha señalado que, como autónomos, necesitan efectivamente todo el apoyo de las instituciones y, en ese sentido, desde el Ayuntamiento continuarán trabajando en ello.

Cabe señalar que de los sellos conmemorativos se han emitido unos 600, parte de los cuales va incluidos con el libro de Rafael Suárez-Muñiz, titulado 'Un siglo de agentes comerciales en Gijón'. Dentro también de los acto del centenario, el décimo del sorteo de la Lotería Nacional de este día es en conmemoración del Colegio.