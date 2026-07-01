El Colegio de Enfermería alerta de que Asturias necesita 752 enfermeras más para llegar a la media europea

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Asturias ha alertado este miércoles de que el Principado de Asturias necesita 752 enfermeras más para alcanzar la media de la UE y ha subrayado que la escasez de profesionales "supone un riesgo inmediato para la salud de los ciudadanos".

Según los datos analizados por la institución asturiana, la región cerró el año con una ratio de 7,37 enfermeras por cada 1.000 habitantes (7.390 enfermeras para una población de 1.002.100 habitantes). En una nota de prensa, han indicado que para alcanzar la media europea de 8,12, "que ya resulta insuficiente para la realidad asturiana", el Principado necesitaría contar con unas 8.142 profesionales activas. A nivel nacional y con una media de 6,45 enfermeras por cada 1.000 habitantes, España "sigue muy lejos de los estándares europeos".

Desde el Colegio de Enfermería han advertido de que esta brecha es "aún más alarmante" si se tiene en cuenta que Asturias es una de las regiones más envejecidas de toda Europa, lo que requeriría una ratio "sensiblemente superior a la media" para garantizar una "atención digna".

Esta situación estructural, argumentan, coincide en el tiempo con la jubilación masiva de la generación del baby boom, "un problema que la institución colegial lleva largo tiempo denunciando sin que se adopten las medidas de planificación necesarias".