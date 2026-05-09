El Colegio de Enfermería muestra desde este lunes una exposición fotográfica sobre ayuda humanitaria en África

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA) abrirá al público el próximo lunes, 11 de mayo, la exposición itinerante de fotografía 'En Vuestra Piel', una muestra centrada en la labor sanitaria que la ONG Dermalawi desarrolla en Malawi desde 2015.

La presentación oficial tendrá lugar a las 18.00 horas en la sede del colegio, coincidiendo con la proximidad del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo.

La exposición recoge imágenes realizadas por la fotógrafa Marta González de la Peña Royo durante las campañas clínico-quirúrgicas desarrolladas por la organización en el país africano. La muestra ofrece una visión de las historias personales y del trabajo asistencial llevado a cabo por profesionales españoles y malauíes en zonas rurales.

Según ha explicado el CODEPA, Dermalawi ha atendido a más de 75.000 pacientes desde el inicio de su actividad, con especial atención a la asistencia dermatológica y a la mejora de la calidad de vida de personas con albinismo.