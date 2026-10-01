El Colegio de Médicos y Caja Rural impulsan un centro de formación y divulgación sanitaria en Oviedo

Archivo - Sede de la Caja Rural de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Asturias (ICOMAST) y Caja Rural de Asturias han firmado este jueves un convenio de colaboración para impulsar la creación del Centro de Formación, Simulación y Divulgación Médica del colegio, que se ubicará en su remodelada sede de la plaza de América de Oviedo.

El acuerdo ha sido suscrito por los presidentes del ICOMAST, Luis Antuña, y de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, durante una visita a las obras de las nuevas instalaciones, a la que también han asistido representantes de ambas entidades. El nuevo espacio permitirá desarrollar actividades de formación médica, simulación clínica y producción de contenidos audiovisuales dirigidos a profesionales sanitarios y a la ciudadanía.

El centro ampliará las posibilidades del Colegio de Médicos para organizar cursos, sesiones clínicas, talleres y ejercicios de simulación. Esta última permitirá recrear situaciones asistenciales para que los profesionales entrenen el razonamiento, la toma de decisiones y determinadas habilidades sin intervenir sobre un paciente real, con una posterior revisión de las decisiones adoptadas.

El proyecto también pretende ampliar el alcance de la formación mediante la grabación de cursos, clases, entrevistas, mesas de expertos y demostraciones técnicas, cuyos contenidos podrán consultarse posteriormente desde distintos puntos de Asturias. Además, contará con un área de producción audiovisual y un plató profesional para entrevistas médicas, demostraciones clínicas y contenidos divulgativos.

La divulgación sanitaria será otro de los ejes del centro, con contenidos sobre prevención, hábitos saludables, enfermedades, pruebas diagnósticas, tratamientos o avances médicos. Según el proyecto, estos materiales estarán sometidos a revisión médica y se elaborarán con un lenguaje adaptado a sus destinatarios, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a información sanitaria rigurosa y comprensible.