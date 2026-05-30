El Colegio de Odontólogos de Asturias premia la innovación y nombra al primer 'Dentista del Año'

Cartel del simposio del CODES en Oviedo - CODES

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (Codes) organiza este sábado en el Restaurante La Quinta de Abuli el 'Simposio Formativo de Verano 2026', un encuentro que reúne a decenas de profesionales para debatir sobre los nuevos retos tecnológicos de la clínica diaria. La velada acogerá la defensa pública de los cinco proyectos de investigación finalistas y servirá de escenario para el estreno del premio 'Dentista del Año CODES 2025', un reconocimiento de nueva creación que en esta primera edición ha recaído en el doctor José María Suárez Feito por su destacada trayectoria y su labor divulgativa.

Según ha informado el Codes en nota de prensa, el enfoque del evento "combina rigor científico y visión práctica". El Simposio Formativo de Verano reunirá a decenas de profesionales en un formato orientado a compartir conocimiento, impulsar la innovación y reforzar los vínculos entre compañeros.

El objetivo, han subrayado desde el Colegio de Dentistas de Asturias, es "seguir construyendo una Odontología cada vez más sólida, conectada con la evidencia y atenta a los nuevos retos clínicos y tecnológicos". Uno de los ejes centrales de la velada será la presentación y defensa pública de los cinco trabajos seleccionados para optar al 'Premio CODES 2026 a la Investigación e Innovación Odontológica'.

Durante el Simposio, los autores y autoras finalistas expondrán sus comunicaciones ante el auditorio y, al término de las presentaciones, se anunciará el trabajo ganador. Los finalistas que optan en esta ocasión al premio son los doctores Marta Castrillón Fernández, Laura Flórez Rodríguez, Paula Rodríguez Vázquez, José Milla Sitges, y Brezo Suárez Rodríguez.

Desde el Colegio se destaca que este premio "quiere dar visibilidad a iniciativas que aportan valor real a la práctica clínica y al avance científico, fomentando la mejora continua, la investigación aplicada y la innovación responsable".

UN NUEVO PREMIO

Como novedad de esta edición, el Codes estrenará el Premio 'Dentista del Año CODES 2025', un reconocimiento de nueva creación destinado a distinguir aportaciones a la profesión que destacan por su excelencia clínica y contribución al conocimiento odontológico.

En esta primera edición, la Junta de Gobierno ha acordado conceder el galardón al Dr. José María Suárez Feito, valorando su labor profesional y científica, y especialmente la publicación del libro 'Oclusión simple', una obra reconocida por su claridad y enfoque práctico para trasladar la oclusión a la aplicación clínica diaria.