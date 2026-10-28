Una colisión múltiple provoca retenciones kilométricas en la A-8 en sentido Galicia, a la altura de Gijón

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión múltiple en la que se han visto implicados seis vehículos ha provocado este miércoles retenciones de hasta cinco kilómetros en la autovía A-8, a la altura del kilómetro 389 (Gijón) y en sentido Galicia. El accidente ha tenido lugar a las 7.47 horas, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Gijón y un equipo del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Destacamento de Oviedo.

Como consecuencia del accidente y para facilitar la circulación, se han activado los paneles informativos en la vía para indicar a los conductores desvíos alternativos por las carreteras AS-17 y AS-II.