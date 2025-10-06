Collado aboga por trabajar coordinadamente con asociaciones en la defensa de la memoria democrática

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha considerado este lunes necesario trabajar en la investigación y documentación del periodo franquista que va desde el golpe militar de 1936 y la dictadura hasta la recuperación de la democracia para reparar una injusticia histórica.

A su juicio, "esclarecer lo sucedido y hacerlo con las asociaciones memorialistas es un objetivo prioritario". "Es un objetivo político fundamental colaborar de forma coordinada con asociaciones o, en este caso, con la Fundación Muñiz Zapico, que es un organismo que lleva muchos años trabajando en la defensa de la memoria democrática y en esa transmisión de la memoria", ha explicado.

Collado participó este lunes en la apertura del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo, organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CC.OO. Asturias, y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.