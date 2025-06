Color, sensibilidad y cinco décadas de arte: Reyes Díaz, en el Sabadell Herrero de Oviedo

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Banco Sabadell Herrero de Oviedo ha inaugurado este lunes la muestra Un tiempo azul de la artista asturiana Reyes Díaz, que podrá visitarse hasta el próximo mes de septiembre. La muestra reúne más de un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de ámbito nacional que abarcan 50 años de trayectoria de la pintora, desde los años setenta hasta el presente.

El montaje expositivo, comisariado por la licenciada en Historia del Arte Sara Moro, es uno de los más importantes dedicados a la creadora asturiana hasta la fecha. Durante la inauguración, Moro ha explicado que se trata de un proyecto en el que "no hemos pretendido hacer un recorrido cronológico, sino realmente evidenciar las maravillosas constantes, pero también esos matices, esos pliegues, esos repliegues que se esconden detrás de la obra de Reyes Díaz". Con lo cual, en esta exposición "van a poder ver obras cercanas en el tiempo y próximas, también muy lejanas al mismo, que comprobarán cómo de igual manera tienen una suerte de sintonía que las une".

Moro ha invitado a que no se vea una vez la exposición, sino que se venga muchas veces a lo largo de los próximos meses, porque cada vez que se miran las obras, dicen algo nuevo.

Para la artista, poder hacer esta exposición "es un regalo" y durante la presentación de sus trabajos ha afirmado que "el conjunto de mis obras me hace pensar que mi mundo pictórico no ha variado mucho. Puedo decir que siempre he pintado lo mismo, siempre indagando en el color y en las líneas invisibles de la composición".

La consejera de Cultura, que también ha participado en la inauguración, ha destacado la "extrema sensibilidad" de Díaz, la cual "marca una época e influye en tantísimos artistas asturianos".

Por su parte, el director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda, ha recordado que se trata de la exposición número 73 que acoge este espacio en 25 años, gracias a la colaboración público-privada. Junceda ha descrito como "una maravilla de luz y color" la muestra que este lunes ha quedado inaugurada.