Colunga acoge este sábado el estreno de 'El seductor', una adaptación teatral inspirada en Clint Eastwood

Colunga acoge este sábado el estreno de ‘El seductor’ en la Sala Loreto - COLUNGA

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Loreto de Colunga acoge este sábado a las 19.00 horas, el estreno del montaje de fin de curso del alumnado adulto de la Escuela de Teatro de Producciones Viesqueswood, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga.

La obra lleva por título 'EL SEDUCTOR, o la moraleja del gusano herido y las hormigas' y está basada en la película de 1971 protagonizada por Clint Eastwood. Según la información facilitada, se trata de "una joya dramática en la que asistimos a la ruptura de un mundo íntimo por la irrupción del deseo y la necesidad de la supervivencia".

El montaje, que constituye el trabajo final del curso del alumnado adulto de la escuela de teatro, cierra el VIII Ciclo de cine africano en Colunga y podrá verse en la Sala Loreto en una única función.