Colunga impulsa dos mercadillos solidarios para construir viviendas en República Dominicana - COLUNGA

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las parroquias del concejo de Colunga, junto con la Asociación de Amas de Casa, Acción Verapaz, Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas y la Fundación Anacaona, organizarán durante el mes de agosto dos mercadillos solidarios para recaudar fondos destinados a la construcción de viviendas para familias de El Seibo (República Dominicana) que perdieron sus hogares por el huracán Fiona y por recientes desalojos.

Según han informado los organizadores, el primero de los mercadillos se celebrará el próximo jueves, 6 de agosto, en el pórtico de la iglesia de Colunga, de 10.00 a 14.00 horas. Los asistentes podrán adquirir dulces, miel, bollos preñaos, hortalizas, canela, artesanía y lotería de Navidad.

La iniciativa tendrá continuidad con un segundo mercadillo, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto en la Casina de Cultura de La Isla, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

Los promotores han explicado que el objetivo de la recaudación es financiar la construcción de viviendas dignas en la misión de los Dominicos en El Seibo. Asimismo, han agradecido la colaboración recibida el pasado año, que permitió impulsar la adquisición de una planta potabilizadora para garantizar el suministro de agua y apoyar los proyectos sociales, educativos y sanitarios que desarrolla la misión en la comunidad.