Colunga programa un amplio verano cultural con música, teatro y actividades en la calle

Archivo - Playa de La Griega, Lastres, Colunga - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colunga ha presentado una intensa programación cultural para los meses de julio y agosto que se articulará en torno a cuatro grandes citas: los 31 Alcuentros cola Cultura Tradicional d'Asturies, el 28 Festival de Artes Escénicas en la Calle "Las Tres Noches de Lastres", el 25 Ciclo de Conciertos de Verano "MusiCalle" y la 4ª Ronda "RUlando en clave cultuRAL".

La programación incluirá actividades en distintos puntos del concejo como Colunga, Llastres, La Isla, Lliberdón, Gobiendes, Sales o San Juan de Duz, con propuestas de música tradicional, teatro, danza, circo, cuentacuentos, talleres, recitales poético-musicales y mercaos artesanales. Algunas de las actividades se enmarcan en el programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

El calendario se completará con otras iniciativas culturales como exposiciones en la Casa de Cultura, cine al aire libre, paseos culturales y charlas divulgativas, además de actividades organizadas junto a asociaciones locales y otros departamentos municipales.