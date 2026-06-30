Colunga recupera desde este miércoles la lanzadera de verano entre Luces, Lastres, Colunga y La Isla

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OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Colunga vuelve a contar desde este miércoles con un servicio de lanzadera de verano que conectará Luces, Lastres, Colunga y La Isla hasta el próximo 8 de septiembre para facilitar los desplazamientos hacia las playas y los principales núcleos turísticos.

Según ha informado Foro Asturias, el servicio, integrado en la red estival del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), mantendrá el recorrido de años anteriores con once paradas distribuidas entre Luces, Lastres, el puerto de Lastres, la playa de La Griega, el casco urbano de Colunga, la playa de La Isla y la playa del Barrigón.

La lanzadera prestará servicio todos los días con ocho expediciones de ida y otras ocho de vuelta, lo que supone 16 trayectos diarios. Las salidas desde Luces comenzarán a las 11.00 horas y se prolongarán hasta las 19.00 horas, con frecuencias cada hora y una interrupción entre las 14.00 y las 16.00 horas. En sentido inverso, las expediciones partirán desde la playa del Barrigón entre las 11.30 y las 19.30 horas.

El billete tendrá un precio de un euro para los adultos, mientras que los menores de ocho años y las personas con movilidad reducida podrán utilizar el servicio de forma gratuita. La lanzadera también estará integrada en la tarjeta Conecta.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, ha valorado la recuperación de este servicio y ha señalado que "facilita el acceso a nuestro litoral, fomenta una movilidad más sostenible al reducir el uso del vehículo privado y contribuye a mejorar la experiencia de vecinos y visitantes durante el verano".