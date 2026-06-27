La comedia 'Orgasmos, la comedia' llega a Oviedo con una única función en el Auditorio Príncipe Felipe

Archivo - El espectáculo 'Orgasmos, la comedia' llegará a la sala Gonzalo de Berceo de Logroño el 27 de diciembre - ORGAMOS - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Orgasmos, la comedia' se representa por primera vez en Oviedo este domingo a las 19.30 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, dentro de su gira nacional tras más de siete años de éxito en Madrid y Barcelona.

La obra, protagonizada por Albert Ferré y Sam Sánchez y dirigida por Óscar Contreras, ha reunido a más de 400.000 espectadores en toda España. Se trata de una comedia centrada en la convivencia en pareja y las diferencias entre hombres y mujeres, planteada como una reflexión humorística sobre las relaciones desde una perspectiva cotidiana.

El montaje tendrá una única función en Asturias, con una duración de 80 minutos y recomendada para mayores de 14 años. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Enterticket.