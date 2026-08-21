Comedor escolar garantizado en el Colegio Xosefa Xovellanos de Gijón desde septiembre

Archivo - Rueda de prensa del concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha asegurado este viernes que los alumnos del nuevo colegio de Nuevo Roces, 'Xosefa Xovellanos', podrán disfrutar del servicio de comedor cuando arranque el próximo curso.

Pañeda, en respuesta a los medios de comunicación con posterioridad a una rueda de prensa, ha negado, no obstante, que sea cierto, como afirma la Consejería de Educación, que el Ayuntamiento dispusiera de los planos del centro desde 2023.

Sobre esta cuestión, ha indicado que desde el Consistorio se pidieron los citados planos, pero no pudieron consultarlos en el correo electrónico remitido por la Consejería porque los mandaron "con una clave que no podemos acceder".

Ha agregado que, después de solicitarlo en varias ocasiones, les enviaron los planos "hace cuatro días, no desde 2023". Dicho esto, ha matizado que, aunque tengan unos planos, Educación no puede hacer una obra en 2023 sin preguntar al Ayuntamiento qué quieren hacer, según el edil.

Pañeda ha recalcado que, de hecho, ellos hasta hace bien poco no sabían si iban a hacer una cocina industrial o si iban a poner un office. "Improvisaron sobre la marcha", ha reprochado el concejal sobre la actuación del Principado. "Eso dicho por los técnicos que estaban allí en la obra el día que fuimos", ha sostenido.

En cuanto a la visita realizada al colegio en construcción, Pañeda ha explicado que él mismo llamó al director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas del Principado, Julio Vallaure, para visitar la obra junto a la directora del centro, ante la preocupación de que el tiempo pasaba sin poder entrar.

Ante la respuesta de que, por motivos de seguridad, no se podía, el edil pidió que les avisaran en cuanto se pudiera porque urgía. Según el concejal, 22 días después, vía correo electrónico, se les dio autorización para acceder a la obra acompañados por su arquitecto.

La visita se realizó el pasado 30 de julio, junto a la empresa que tiene ahora mismo el contrato de comedores. Pañeda ha remarcado que "no había fregaderos, solo había los puntos de enchufes que están en el suelo, como si lo hacen en una cocina de una casa normal, cuando debería ser equipar un office, con el desagüe industrial".

"Con los enchufes a la altura de la pared, si lo pones en el suelo, en el momento en que hay agua, se va a saltar el diferencial", ha advertido antes de quejarse de que "nadie" les preguntó.

El edil ha justificado que por eso actuaron tarde, por el retraso en el acceso al centro y la no disponibilidad a tiempo de los planos, a lo que ha sumado que no les consultaron previamente.

"Ahora da igual porque nosotros ya llegamos a tiempo para darle el servicio de comedor", ha apuntado sobre el colegio. En este sentido, ha señalado que han hablado con la empresa. "Todo el mundo nos va a dejar el equipamiento y no hay ningún problema", ha sostenido.

"Han torpedeado, están mintiendo y hemos improvisado como hemos podido", ha insistido Pañeda, quien ha reiterado que el servicio de comedor arrancará cuando empiece el colegio.

Relacionado con ello, ha explicado que el colegio todavía no tiene el número identificativo para meterlo en la aplicación. "Otro fallo del Principado", ha remarcado. Ha indicado, sobre esta cuestión, que la directora necesita pasar ese número a la contrata y que inscriba a ese colegio para hacer las solicitudes del servicio de comedor.

Hasta disponer de ese número, según el concejal, hay que hacerlo donde cursaron los niños este último curso, la mayor parte en los colegios de Contrueces, Nicanor Piñole y Noega, ya que el 'Xosefa Xovellanos' no figura aún en la aplicación del servicio de comedor.

Ha remarcado, eso sí, que están becados pueden seguir con su beca y, los que no la tengan, pues pagar el comedor. "No va a haber ningún problema por parte del Ayuntamiento", ha apuntado.