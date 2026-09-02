Comercio de Oviedo sorteará 20 entradas dobles para la Ópera entre sus clientes hasta el 19 de septiembre

Archivo - Teatro Campoamor - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comercio de Oviedo y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias han puesto en marcha una promoción que permitirá sortear 20 entradas dobles para disfrutar de la Ópera de Oviedo entre los clientes que realicen sus compras en los establecimientos participantes hasta el próximo 19 de septiembre.

La campaña, activa desde este lunes, busca incentivar las compras en el comercio local y reforzar la conexión entre la actividad comercial y la vida cultural de la ciudad.

Para participar, los consumidores deberán acceder a la promoción a través del código QR incluido en los materiales de la campaña, seguir las indicaciones y registrar sus datos.

El presidente de Comercio de Oviedo, Nacho del Río, ha señalado que la iniciativa pretende ofrecer "cada vez más razones para elegir el comercio de Oviedo" y ha destacado la oportunidad de unir las compras con "uno de los grandes referentes culturales de nuestra ciudad".

"Queremos que el cliente encuentre cada vez más razones para elegir el comercio de Oviedo. En esta ocasión unimos las compras con uno de los grandes referentes culturales de nuestra ciudad, como es la Ópera, y ofrecemos la posibilidad de convertir una compra cotidiana en una experiencia especial", ha afirmado.

Del Río ha incidido además en la importancia de desarrollar acciones que conecten el comercio con otras actividades de la ciudad. "El comercio forma parte de la vida de Oviedo. Cuando conseguimos vincularlo con la cultura, con los eventos o con otras actividades que generan movimiento, estamos haciendo una ciudad más dinámica y, al mismo tiempo, apoyando a nuestros establecimientos", ha indicado.

La promoción coincide con el regreso a la actividad habitual tras el verano y el inicio de septiembre, periodo en el que el sector busca recuperar la intensidad comercial.

Con esta campaña, Comercio de Oviedo continúa con su estrategia de promover acciones destinadas a premiar la fidelidad de los consumidores, aumentar la visibilidad de los establecimientos y asociar la compra local con experiencias vinculadas a la actividad cultural de la ciudad.

La campaña permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre y contempla el sorteo de un total de 20 entradas dobles para la Ópera de Oviedo.