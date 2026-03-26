Comida en la Calle Avilés: Consigue tu plaza sin cita previa. ¡Últimas 3.122!

Archivo - Imagen de archivo de la Comida en la Calle de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo, a partir de las 9.00 horas de este viernes, para la reserva de plazas sin cita previa para la Comida en la Calle, con 3.122 sillas disponibles. Los interesados deberán acudir a la sede de Servicios Técnicos del Consistorio en la calle La Ferrería, 15.

Según ha informado el Consistorio, se permitirá un máximo de 60 plazas por persona, por riguroso orden de llegada hasta completar el aforo. La Comida en la Calle de las fiestas de El Bollo 2026 en Avilés ya suma 12.078 inscritos, según datos facilitados. Las zonas de Carbayedo, Galiana, San Francisco, Plaza de España, Carlos Lobo y El Carbayu ya se encuentran completas.

En la edición de 2025 se inscribieron 14.952 participantes y se utilizaron 1.246 tableros, que ocuparon 4.500 metros cuadrados.