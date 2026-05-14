Comienza la campaña de renovación de tarjeta de residente ORA

Archivo - Céntrica calle de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Con su publicación este jueves en el BOPA, entran en vigor las nuevas tarifas del estacionamiento regulado y la retirada de vehículos en Avilés. Durante los meses de mayo y junio se pone en marcha una campaña de renovación de tarjetas de residentes.

Según informa el Ayuntamiento de Avilés, los usuarios y usuarias podrán llevar a cabo la renovación de pago anual desde el nuevo portal que la concesionaria habilitará para ello en la web oraaviles.com; en la oficina de Dornier situada en la Calle Palacio Valdés 7 (de lunes a viernes de 09:30 a 13:30); o por correo electrónico en oraaviles@dornier.es, solicitando carta de pago bancario.

En el marco de esta campaña, los controladores de la ORA colocarán en las lunas de los vehículos estacionados en zona verde para residentes folletos informativos sobre el procedimiento y se realizarán envíos por correo electrónico con esta misma información.

Con el objetivo de facilitar a los usuarios residentes la tramitación del pago anual, se establece una moratoria hasta el 30/06/2026 para que puedan renovar sus abonos conforme las nuevas tarifas.

Con la publicación en el BOPA entran en vigor las nueva tarifas de la ORA. El periodo máximo de estacionamiento en la zona azul continua siendo de 2 horas. Respecto a la tarifa para ese tiempo máximo de 2 horas, en Avilés, con 1.50 euros, contamos con la más barata de entre las tres principales ciudades de Asturias (1,90 euros en Gijón y 1,80 euros en Oviedo). Hasta el minuto 58, que es la franja de tiempo donde se producen la mayor parte de los estacionamientos, se congelan las tarifas anteriores. A partir de ese momento, se produce un incremento mínimo para incentivar la rotación de vehículos, que favorece la disponibilidad de estacionamientos.

La nueva ordenanza fiscal no afectará a la zona naranja, que mantiene las mismas tarifas y mismo tiempo de estacionamiento máximo que en 2025. Los vehículos con etiqueta CERO y ECO continúan con las bonificaciones del 100% y el 50% respectivamente en las tarifas de las tres zonas.

Además el tiempo para pagar la anulación de ticket aumenta hasta las 2 horas con una tarifa de 6 euros. En la aplicación Telpark, se actualizarán las tarifas de forma automática, mientras que un equipo de 8 personas trabaja en la actualización de las tarifas en cada uno de los parquímetros.