Comienzan los cortes diurnos en el puente atirantado del Corredor del Nalón en sentido Oviedo

Archivo - Corredor del Nalón. As-117. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de inspección y mantenimiento del puente atirantado del Corredor del Nalón (AS-117) provocan desde este lunes cortes de tráfico en sentido Oviedo durante los días laborables. La circulación permanecerá interrumpida entre las 9.00 y las 19.00 horas mientras se desarrollan las labores previstas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Durante ese horario, los vehículos serán desviados por la carretera de La Felguera a Las Piezas (LA-3), mientras que fuera de esa franja y los fines de semana la circulación se mantendrá con normalidad. Además, continúa vigente la restricción total para vehículos pesados, salvo los destinados al transporte público.

Las afecciones al tráfico forman parte de los trabajos de revisión del puente, que durante el mes de julio se centrarán en la inspección de la parte superior de sus 32 tirantes. También se llevarán a cabo tareas de fresado del aglomerado, estudios sobre la resistencia del hormigón y análisis del pilón de la estructura.