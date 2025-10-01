Comienzan las obras de ampliación de la glorieta Luis Oliver y la pasarela entre estaciones en Oviedo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, junto al consejero de Movilidad Alejandro Calvo y el concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta, visitan el inicio de las obras en la glorieta de Luis Oliver. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la ampliación de la glorieta de Luis Oliver, en Oviedo, y la pasarela entre las estaciones de tren y autobús de la capital asturiana han dado comienzo, con un presupuesto que supera en total los seis millones de euros.

El presidente, Adrián Barbón, ha asistido este miércoles al inicio de las mismas, acompañado por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta.

Estas actuaciones aportarán mayor fluidez de circulación en uno de los puntos estratégicos de entrada a la ciudad y responden a una demanda histórica de los vecinos principalmente del barrio de Ciudad Naranco.

LUIS OLIVER

La construcción de un nuevo ramal en la glorieta cuenta con un presupuesto de 4.064.605 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Esta intervención ayudará a descongestionar el tráfico en la entrada norte de la capital y mejorará el acceso al barrio de Ciudad Naranco.

El proyecto incluye un vial de giro directo desde la autovía AS-II, en sentido ascendente, hacia la calle de Ernesto Winter. El acceso pasará por debajo de la vía del ferrocarril, mediante un marco hincado con sección suficiente para albergar dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcén interior de un metro y arcén exterior de 2,50. Esta solución evitará el corte del tráfico ferroviario mientras duren las obras.

El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo suscribieron en noviembre de 2021 un protocolo de colaboración por el cual el Ejecutivo autonómico se comprometía a construir este ramal. Está previsto otro, que comunicará la calle de Ernesto Winter con el vial de Jesús Sáenz de Miera, en sentido descendente, y que ejecutará la Administración local.

"Esta era una de esas históricas reivindicaciones que para mí es un inmenso honor poder decir como presidente del Principado que logramos poner en marcha", ha asegurado Barbón.

PASARELA PEATONAL ENTRE ESTACIONES

Por su parte, la pasarela entre estaciones, financiada con fondos europeos Next Generation, costará 2.221.056 euros y estará lista en unos diez meses. Para ello, se adecuará el pasadizo cubierto de 130,5 metros de longitud que pasa por los bajos de un edificio residencial y salva el viaducto de Nicolás Soria.

El Ayuntamiento de Oviedo posee una servidumbre de paso de cinco metros de ancho en ese espacio. A partir de ese punto, se construirá una nueva estructura de vigas en celosía que dará acceso a tres ascensores, con capacidad para transportar hasta 3.000 personas por hora, y un bloque de escaleras que permitirán llegar a la estación de autobuses.

En la terminal se habilitará una nueva zona cubierta y plenamente accesible para el tránsito de pasajeros que vayan de una estación a otra. El proyecto incluye, asimismo, una gran pantalla luminosa interactiva en la cara norte del ascensor más próximo a la avenida Pepe Cosmen, que servirá como elemento informativo.

OTRAS INVERSIONES

Además de estos dos proyectos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la capital asturiana, con actuaciones en ejecución como la construcción del intercambiador y la instalación de tapices rodantes para mejorar los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que culminarán antes de fin de año. Estas dos actuaciones suman una inversión de casi cuatro millones de fondos Next Generation.

En verano comenzó a funcionar el intercambiador de transporte público de Llamaquique (545.946 euros) y ahora está en marcha la construcción de otro en el campus de El Cristo (520.000 euros).

Con todas estas actuaciones, ha agregado Barbón, se ve cómo todos sus "compromisos de movilidad" se están ejecutando.