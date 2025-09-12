Comienzan las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo, en Arriondas

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha iniciado los trabajos de ampliación del puente Emilio Llamedo en Arriondas, que implicará la creación de una nueva conexión entre las dos orillas del río Sella "con menor impacto ambiental" y "mayor seguridad" para peatones y vehículos. La inversión global en el proyecto supera los 5,2 millones y atiende "una vieja" demanda de los vecinos y del Ayuntamiento de Parres.

Los trabajos de construcción se han postergado hasta el final del verano para minimizar las molestias durante la temporada con mayor afluencia de visitantes. Los trabajos, según han indicado desde el Gobierno regional, han obligado desde principios de esta semana a desviar el tráfico de entrada a Arriondas por el acceso sur, a través de una nueva glorieta que se habilito a principios de verano para facilitar la fluidez de la circulación.

El proyecto de ampliación del puente Emilio Llamedo, que supondrá una remodelación integral de la infraestructura, ha sido adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción por 3.716.980 euros. La compañía dispone de 24 meses para completar la actuación, que ampliará las aceras y mejorará la seguridad para peatones y vehículos.

Las obras consistirán en la sustitución completa de la actual estructura, compuesta por un tablero y dos pilas de hormigón sobre el río Sella, por un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, señala el Principado, se reducirá el impacto ambiental sobre el cauce del Sella, al tiempo que se evitará que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.

Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.

Con esta remodelación, el puente pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han visitado este viernes los trabajos acompañados por el alcalde de Parres, Emilio García Longo.