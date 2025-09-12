Comienzan las obras de construcción del nuevo Colegio de Educación Especial en Montecerrao (Oviedo) - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha iniciado esta semana los trabajos para la construcción del Colegio de Educación Especial (CEE) Montecerrao, en Oviedo. La obra, adjudicada en 18,91 millones a la empresa Ogensa, tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

Según ha recordado el Principado en nota de prensa, el equipamiento supondrá la mayor inversión realizada en Asturias en un centro educativo público, ya que superará al Instituto de Secundaria Margarita Salas, inaugurado esta semana, y que has costado 17,28 millones. La obra se financiará en tres ejercicios: 1,65 millones este año, 11,66 en 2026 y 5,6 en 2027.

El colegio --proyectado por el arquitecto Jovino Martínez Sierra-- ocupará una superficie construida de 9.311 metros cuadrados, distribuida en cuatro alturas escalonadas: planta baja, planta primera y dos sótanos. El edificio consta de dos zonas enlazadas en forma de U, orientadas al sur y con dos patios exteriores.

El inmueble dispondrá de 57 aulas flexibles de múltiples tamaños, además de otras tres específicas de música, estimulación sensorial y psicomotricidad. Habrá, además, 14 aseos adaptados, un salón de actos para 215 personas, patios cubiertos, pista polideportiva, biblioteca, área de cocina y dos comedores.

Por otro lado, Educación encargó a finales de julio la redacción del proyecto básico y de ejecución de una piscina en este centro. El coste de ese proyecto asciende a 16.262 euros e incluye la elaboración del estudio de seguridad y salud. El plazo de entrega estipulado en el contrato es de dos meses. La piscina se ubicará en el área que inicialmente se iba a destinar a la estimulación hídrica, aunque ocupará también una zona contigua.

OBRAS EN EL CEE LATORES

En cuanto a las actuaciones previstas para el centro de educación especial de Latores, la consejería licitará próximamente las obras de accesibilidad y la adecuación de una zona exterior destinada a aparcamiento. La inversión asciende a 75.000 euros, un importe superior al previsto en un principio.

Además, el Principado ha ejecutado ya la adaptación de un baño, la conexión entre los dos patios posteriores del colegio y la reparación de un canalón de la fachada posterior sur. Esas obras suman unos 200.000 euros.