El Comité de Empresa de Jove abandona el encierro a la espera de que gerencia "mueva ficha" y valora ir a la huelga

OVIEDO/GIJÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Hospital de Jove ha abandonado el encierro que mantenía en el área de gerencia del centro desde las ocho de la mañana de este miércoles a la espera de que ahora sea la Gerencia "quien mueva ficha". El encierro ha sido una más de las medidas de protesta adoptada por el comité para reclamar mejoras laborales y salariales.

Los encerrados han salido del centro en torno a las 10.00 de la mañana tras haber pasado allí la noche y lo han hecho entre los aplausos de los compañeros, así como de algunos pacientes y vecinos de la zona oeste de Gijón a quienes da servicio, entre otros ciudadanos, el hospital.

Desde el comité de empresa indican que ahora le toca a la gerencia "mover ficha" y anuncian que de no lograr sus objetivos "no les quedará otra opción que ir a la huelga en el mes de mayo". Así, está prevista la convocatoria de una asamblea de trabajadores la semana del 13 de mayo en la que decidirían si convocan o no el paro.

Antes, la próxima semana, está previsto que el comité se reúna con el alcalde de Carreño para exponer la situación del centro y de sus trabajadores y también que el Pleno del Ayuntamiento de Gijón apoye una declaración institucional que da apoyo a sus reivindicaciones que pasan por equiparar las condiciones salariales y laborales con el resto de hospitales de la red pública del Servicio de Salud del Principado.