El comité de empresa de Trefilerías Moreda convoca huelga ante el bloqueo en la negociación del convenio

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Moreda-Riviere Trefilerías en Gijón ha convocado una serie de jornadas de huelga a partir del 12 de junio, por incumplimiento del convenio vigente. A esto, según el comité, se suma el bloqueo en la negociación del nuevo convenio colectivo y la falta de avances con la dirección de la empresa.

Los paros, de 24 horas, están previstos para los días 12, 15, 19, 22, 26 y 30 de junio. Según denuncian los representantes de los trabajadores, la empresa ha empezado a incumplir artículos del convenio vigente como forma de presión para la firma de un nuevo convenio en el que pretenden una serie de reducciones de derechos adquiridos, externalización de procesos y reducciones salariales.

Destacan además desde el comité que la plantilla ha demostrado compromiso y productividad, y considera que las propuestas actuales suponen una pérdida de derechos. Aun así, los representantes de los trabajadores mantienen su disposición al diálogo y piden a la dirección que cumpla el convenio y presente una plataforma razonable para la nueva negociación.

Moreda-Riviere pertenece al Grupo Celsa, y recientemente, el grupo francés Picot ha adquirido el 40% de la propiedad.