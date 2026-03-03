Compra del palacio de Inclán Valdés: Canteli afirma que Oviedo “luchará” por el edificio de la plaza del Sol

Archivo - Palacio de Inclán Leyguarda, ubicado en la calle del Sol de Oviedo, con andamios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado este martes que el Equipo de Gobierno está trabajando para comprar al Ministerio de Hacienda el palacio de Inclán Valdés, ubicado en la plaza del Sol, después de años de desuso del inmueble.

El regidor ha tomado la palabra en el pleno municipal ante una moción de urgencia presentada por el PSOE en la que instaba al Ayuntamiento a adquirir el inmueble y destinarlo a albergar el archivo municipal y el museo de la ciudad. "Lucharemos por ello", ha asegurado Canteli, asegurando que la prioridad es "comprarlo". Ya después, ha dicho, se decidirá dedicarlo "a la mayor necesidad" que tenga Oviedo.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha explicado que el Ayuntamiento ha perdido oportunidades en estos seis años de mandato de Alfredo Canteli en Oviedo, y el Consistorio "aún está a tiempo" de aprovechar la oportunidad de adquirir el palacio de Inclán Valdés con cargo al remanente de 2024, y aprovecharlo para albergar el archivo y el museo de la ciudad, por su "ubicación estratégica". Ha recordado Llaneza que la última tasación del edificio sitúa el precio en 945.000 euros, algo "asumible" para las arcas municipales.

La referencia a las oportunidades perdidas provocó que el alcalde interrumpiese al portavoz del PSOE en el uso de la palabra, para preguntarle a qué se refería, ya que según Canteli "es muy fácil" hacer este tipo de afirmaciones sin referirse a algo en concreto. En este punto, Llaneza recordó la pérdida de la ciudad deportiva del Real Oviedo, afirmaciones que el regidor ovetense rebatió, asegurando que el equipo había presentado una oferta por El Asturcón que contemplaba una cesión por 100 años y el compromiso de que el Ayuntamiento abonase 600.000 euros al año durante los primeros 25.

"Siempre que intervengo desvirtúas el tema", le ha replicado Llaneza, quien aseguró que el Ayuntamiento ha perdido "oportunidades a mares", como la posibilidad de que la lavandería del Sespa se quedase en Oviedo.

Sobre la adquisición del inmueble, el concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, ha dicho a Llaneza que, si "es difícil" pactar con el PSOE en el Ayuntamiento, "imagínese cómo es negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez". Así las cosas, el edil ha ratificado que el Ayuntamiento sigue "en negociaciones con Hacienda".