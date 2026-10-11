Comprar un vehículo de ocasión en Asturias cuesta un 3,6% más que hace un año, según Ancove

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OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado ha subido un 3,6% en septiembre en Asturias, hasta situarse en los 12.392 euros, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). El precio medio del turismo de ocasión de más de ocho años en la comunidad asciende a 10.538 euros.

En contraste, el precio en España ha sido de 13.403 euros, con un incremento del 3,2% en términos anuales. Si se compara con el mes anterior (agosto de 2026), el precio de los turismos de segunda mano cae un 2% en el Principado, mientras que en el conjunto nacional desciende un 0,5%.

Los coches más viejos, los que superan los 8 años, se pagaron en Asturias a una media de 10.538 euros en septiembre, un 4,3% de incremento interanual. A nivel nacional, el precio en este segmento fue de 11.178 euros, un 6,2% de aumento anualizado. Respecto al mes anterior, el precio en la comunidad baja el 3% y en media nacional subió el 0,3%. El peso de estos turismos fue del 73,5% sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 64,6% nacional.

MERCADO NACIONAL

El precio del turismo de segunda mano modera las subidas en el mes de septiembre, a pesar del fuerte incremento del IPC, un 4,9% en el mes, y muy cerca de la inflación subyacente, del 3,1%.

Así, el importe del turismo usado aumenta un 3,2% interanual en septiembre, con un coste de 13.401 euros, por debajo del precio medio anual de 13.410. El monto de septiembre solo está por encima de enero (13.336 euros) y a distancia de marzo (13.610) y febrero (13.555).

En los tres primeros trimestres, los coches usados se han pagado a una media de 13.410 euros, un 3,3% superior al coste del mismo periodo de 2025. Sin embargo, en términos mensuales, el turismo de segunda mano registra un fuerte descenso del 0,5%.