La compraventa de viviendas en Asturias mejora en febrero, pero continúa en tasas negativas con una caída del 7,6%

Pisos de nueva construcción en La Felguera, Langreo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Asturias en febrero ha bajado un 7,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional), hasta un total de 1.296 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 7,1 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, las 1.296 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en Asturias, 1.207 se realizaron sobre viviendas libres y 89 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 314 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 982 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 2.159 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.296 compraventas, 494 fueron herencias, 44 donaciones y 4 permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en Asturias 3.894 fincas urbanas a través de 2.357 compraventas, 825 herencias, 71 donaciones, 6 permutas y 635 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.519 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 616 herencias, 518 compraventas, 38 donaciones, 6 permutas y 341 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente.