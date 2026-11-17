Archivo - Pisos de nueva construcción en La Felguera, Langreo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en septiembre ha descendido un 13,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional), hasta un total de 1.101 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 3% intermensual. A pesar de la caída, las 1.101 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Asturias, 1.006 se realizaron sobre viviendas libres y 95 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 245 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 856 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 1.830 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.101 compraventas, 440 fueron herencias, 31 donaciones y dos permutas.

Durante el noveno mes del año, se transmitieron en Asturias 3.152 fincas urbanas a través de 1.896 compraventas, 706 herencias, 47 donaciones, 3 permutas y 500 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 1.548 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 613 herencias, 589 compraventas, 49 donaciones, 8 permutas y 289 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas ha aumentado un 0% en Navarra y bajó en el resto de comunidades, con País Vasco (-23,06%), Baleares (-22,37%) y Madrid (-21,16%), a la cabeza del retroceso.

DATOS NACIONALES

A nivel estatal, la compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 54.548 operaciones, influida tanto por la caída de las transacciones sobre viviendas usadas como sobre viviendas nuevas.

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

La caída interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 11,6%, hasta las 12.145 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que disminuyeron de manera más pronunciada, un 14%, hasta las 42.403 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 51.180 operaciones, un 12,8% menos que en septiembre de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se hundió un 21,6%, hasta un total de 3.368 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 10,6% tras aumentar tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+9,3%) como las compraventas de viviendas nuevas (+15,4%).

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3,6%, con caídas del 3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,8% sobre viviendas usadas.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...