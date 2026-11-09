Concedida la licencia para rehabilitar un inmueble entre la calle La Muralla y San Bernardo

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AVILÉS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha concedido la licencia de obra para la rehabilitación del inmueble ubicado entre los números 22 de la calle de La Muralla y 25 de la calle San Bernardo, tras la presentación del proyecto básico, de ejecución y del proyecto arqueológico.

La autorización incluye el cambio de uso del edificio para habilitar cinco viviendas y dos locales comerciales con superficies construidas de 137 y 22 metros cuadrados, respectivamente. Las actuaciones se desarrollarán sin aumentar la altura ni la edificabilidad actuales de la edificación.

El inmueble está catalogado como 'Obras de Arquitectura Culta con Protección Parcial' en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés. Por ello, los trabajos han de ajustarse a los condicionantes de su ubicación en el Conjunto Histórico de la Villa y en la Plaza del Mercado, declarada Bien de Interés Cultural con un nivel de interés 'Muy Alto' y protección integral.

Asimismo, la edificación se encuentra dentro del ámbito de la Carta Arqueológica de Avilés, integrada en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, motivo por el que ha sido necesaria la presentación del proyecto arqueológico y la correspondiente autorización de la Consejería de Cultura previa a la concesión de la licencia.