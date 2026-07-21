El concejo afianza su tendencia de crecimiento demográfico y alcanza los 76.173 habitantes

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OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avilés ha alcanzado la cifra de 76.173 habitantes en julio de 2026, lo que afianza su tendencia de crecimiento demográfico al registrar un saldo neto de población de 656 nuevas inscripciones en lo que va de año. En total, se han producido casi 2.000 nuevas inscripciones en el padrón municipal durante 2026, tras escoger la ciudad para vivir 1.978 personas.

De esta cifra, el 43% ha correspondido a personas de nacionalidad española (851 personas) y el 57% a personas de nacionalidad extranjera (1.127 personas).

Estas cifras han respondido a la reducción del número de bajas en el padrón municipal y al aumento de altas, impulsadas en el caso de las personas extranjeras por el proceso de regularización extraordinaria durante el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 14 de julio.

PROPORCIÓN DE ALTAS Y BAJAS

En cuanto al ritmo de incorporaciones, se ha registrado un mayor volumen de altas entre el 16 de abril y el 14 de julio que en el periodo previo (del 1 de enero al 15 de abril). En el primer tramo se han dado de alta 427 personas de nacionalidad española y 507 de nacionalidad extranjera, mientras que en el segundo periodo las cifras se han situado en 424 altas de españoles y 620 de extranjeros (113 altas más).

Respecto a las bajas en el empadronamiento, se ha contabilizado un total de 1.322 salidas. Por nacionalidades, 1.075 bajas han correspondido a población española y 247 a población extranjera. Este descenso ha resultado especialmente acusado entre los ciudadanos de nacionalidad española durante el segundo tramo, al pasar de 766 bajas entre enero y abril a 309 entre abril y julio, lo que supone un 59,66% menos. Por su parte, las bajas de extranjeros se han mantenido estables (de 137 a 110).

VALORACIÓN MUNICIPAL

El concejal de Administración General y Electrónica, Noé Vega, ha valorado estos datos y ha señalado que el proceso de regularización ha incentivado a personas que ya residían en el municipio a formalizar su empadronamiento. No obstante, ha precisado que el factor de mayor impacto en el saldo neto ha venido dado por la "fuerte reducción de las bajas", que han pasado de 903 en el primer periodo a 419 en el segundo.

Por procedencia, las altas han reflejado un crecimiento estable de población española procedente de otros municipios y comunidades autónomas, con alrededor de 900 personas por semestre. En el ámbito de la población extranjera, el mayor incremento se ha registrado en personas de nacionalidades colombiana y peruana. Por último, el edil ha puesto en valor el trabajo de la administración municipal al tramitar casi 2.000 altas y más de 1.300 bajas en un periodo de seis meses.