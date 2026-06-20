El concejo movilizará 100 millones en una década para completar el ciclo integral del agua

El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero movilizará 100 millones de euros durante los próximos diez años para completar el ciclo integral del agua en el concejo, con una inversión de cerca de 35 millones destinada a actuaciones de abastecimiento y otros 65 millones para extender la red de saneamiento a los núcleos que aún carecen de este servicio.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, han presentado este sábado el plan de inversiones previsto para modernizar y completar las infraestructuras hidráulicas del municipio.

En materia de abastecimiento, la planificación contempla una inversión cercana a los 35 millones de euros para ampliar la capacidad de almacenamiento mediante nuevos depósitos, renovar redes de distribución, sustituir tuberías, digitalizar contadores e implantar sistemas de control y gestión orientados a mejorar la eficiencia del servicio y garantizar el suministro futuro. Estas actuaciones se ejecutarán a través de la futura concesión del servicio de abastecimiento.

Por otra parte, el Consistorio continuará desarrollando con recursos municipales las actuaciones incluidas en el Plan Director de Saneamiento.

La previsión es movilizar alrededor de 65 millones de euros para extender progresivamente este servicio a los núcleos que todavía no disponen de él y completar así la red de saneamiento del concejo.

El Pleno municipal debatirá el próximo jueves la aprobación del estudio económico-financiero y del calendario de inversiones vinculadas a la futura concesión del servicio de abastecimiento, documentos que recogen las actuaciones previstas y su programación temporal.

Durante la presentación, el alcalde ha señalado que el objetivo es dotar al municipio de una red de abastecimiento y saneamiento moderna, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras tanto de la población como de la actividad empresarial.