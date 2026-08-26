El concejo pone en marcha nuevos talleres para combatir la soledad no deseada entre mayores de 60 años

Siero pone en marcha nuevos talleres para combatir la soledad no deseada entre mayores de 60 años. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero pondrá en marcha a partir del 9 de septiembre una nueva edición de los talleres del programa 'Siero Acompaña', una iniciativa municipal dirigida a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de 60 años del concejo. Las actividades, que serán gratuitas, se desarrollarán entre septiembre y diciembre en distintos centros municipales y hogares de pensionistas, tanto en zonas urbanas como rurales.

La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, ha presentado este miércoles el programa, que incluye actividades de arteterapia, memoria y estimulación cognitiva, alfabetización digital, teatro terapéutico y autocuidado y bienestar.

El taller de arteterapia incluirá manualidades creativas, bailoterapia y risoterapia, con el objetivo de favorecer el bienestar emocional y social mediante actividades lúdicas. Por su parte, 'Memoria y mente activa' estará orientado a la estimulación cognitiva y a la promoción del envejecimiento activo.

El programa también contempla un taller de alfabetización digital dividido en dos niveles. 'Primeros pasos digitales' ofrecerá habilidades básicas para desenvolverse en situaciones cotidianas que requieren el uso de la tecnología, mientras que 'Conexión total' se centrará en el uso del teléfono móvil como herramienta de relación social, comunicación y entretenimiento.

Como novedad, este año se incorpora el taller de teatro terapéutico, que utilizará la interpretación, la expresión corporal y la representación de situaciones cotidianas para trabajar aspectos emocionales y comunicativos y favorecer el bienestar y la integración social. Esta actividad se desarrollará en el Hogar de Pensionistas de 'El Carmín de la Pola' y en la Asociación 6 de diciembre de Lugones.

Por último, se impartirán talleres prácticos de autocuidado y bienestar, entre ellos 'Vivir el presente, claves para disfrutar cada día' y 'Autoestima y autocuidado en la edad adulta', centrados en la psicología positiva y en la adquisición de herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional en la vida cotidiana.

Santianes ha señalado que el programa pretende ofrecer "espacios de encuentro, participación y aprendizaje" para las personas mayores de 60 años y combatir la soledad no deseada. La edil ha destacado asimismo que las actividades se desarrollarán desde un enfoque práctico, participativo y dinámico, adaptado a las capacidades físicas y cognitivas de las personas participantes.

El Ayuntamiento contempla además la posibilidad de facilitar desplazamiento gratuito a las personas interesadas que no dispongan de medios para acudir a las actividades.

La información y las inscripciones podrán realizarse a través de la asociación u hogar de pensionistas desde el que se imparta cada taller, mediante el teléfono o WhatsApp 681 178 828 y a través de la página web municipal.