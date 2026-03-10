El concejo refuerza su posicionamiento turístico en Francia

Promoción turística Avilés. - AYUNTAMIENTO AVILÉS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Avilés refuerza su posicionamiento turístico en Francia a través de su presencia en destacados eventos del sector organizados en el país vecino, proyectando su imagen como destino urbano, cultural y gastronómico. Lo hace bajo la marca "Ciudades de Asturias", junto a las ciudades de Gijón y Oviedo, dando continuidad a un formato que se ha demostrado exitoso durante los últimos años para las tres principales urbes asturianas.

Entre los más recientes eventos que contaron con la presencia de Avilés destaca la última edición del Salón de Turismo de Lille, celebrada del 30 de enero al 1 de febrero de 2026.

Este evento recibió un total 18.570 visitantes, muchos de los cuales se acercaron al stand institucional de las Ciudades de Asturias, un espacio modular con imagen común que mostraba la oferta urbana, cultural, gastronómica y de naturaleza de Avilés, Gijón y Oviedo.

Durante los tres días se registraron 363 demandas directas de información, con mayor afluencia en fin de semana. Los aspectos más valorados por las personas que visitaron el stand fueron la oferta patrimonial y cultural de Avilés, la belleza y diversidad del paisaje, la gastronomía asturiana y la facilidad para combinar en estas ciudades turismo urbano y naturaleza.

Esta estrategia de promoción conjunta de las tres principales ciudades asturianas se ampliará en los próximos días con la presencia en el Salón Mundial de Turismo de París, que tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 15 de marzo, consolidando la apuesta por el mercado francés como uno de los prioritarios en la promoción turística de Avilés, Gijón y Oviedo.