Concentración en el CIFP en Avilés para reivindicar la cobertura de los desdobles de FP

Concentración - ANPE

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente y profesional docente ANPE ha informado este viernes de su participación junto al profesorado del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés para reivindicar la cobertura inmediata de los puestos docentes necesarios para hacer efectivos los desdobles de Formación Profesional.

Aunque la concentración se ha celebrado en el CIFP de Avilés, la reivindicación se hace extensiva a todos los centros públicos que imparten FP y que están sufriendo la falta de personal docente.

Desde el sindicato ANPE reiteran su exigencia ante del Principado de la cobertura inmediata de todos los puestos docentes que continúan vacantes.