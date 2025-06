La concertada asturiana acusa al Principado de "ninguneo" y amenaza con paralizar el inicio del próximo curso

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza concertada asturiana han exigido este jueves al Gobierno del Principado la apertura "inmediata" de una mesa de negociación para abordar "todas las demandas históricas acumuladas durante 25 años", y han advertido de que el próximo curso escolar "no empezará con normalidad" si no se producen avances concretos.

En la manifestación convocada frente al Teatro Campoamor de Oviedo, han acusado esta tarde al Principado de llevar décadas "eludiendo de forma sistemática su responsabilidad, desoyendo las solicitudes de los sindicatos para que se abran las mesas de negociación".

"Se ha practicado con nosotros o bien la política de la dilación a través de la renovación de acuerdos ya existentes cuyas mejoras han sido migajas o bien, sin rubor alguno, la del ninguneo y del desprecio como a nuestra campaña de movilizaciones por la equiparación retributiva iniciada en diciembre de 2022", han expresado a través de un manifiesto Otecas, Feuso y FSIE.

Insisten en que "nada esencial ha cambiado" y enumeran una serie de agravios que, aseguran, han llevado al colectivo al límite: la congelación del complemento autonómico desde 2009, plantillas congeladas desde hace 25 años, la falta de reducción de carga lectiva para mayores de 55 años, la inexistencia de jubilaciones parciales, ratios elevadas, y ausencia de una plantilla estable de profesorado especializado (PT y AL).

Las organizaciones sindicales sostienen que "las diferencias abismales de condiciones laborales y salariales siguen idénticas, cuando nosotros, como trabajadores de la red concertada, prestamos el mismo servicio público de educación".

"Pedimos que se nos reconozca nuestro trabajo", ha recalcado el secretario general de Otecas, Manuel Cueto. A lo que el secretario general de Feuso Asturias, Gonzalo Menéndez, ha añadido que "la pública es una privilegiada en comparación a la concertada" en lo que especialistas en PT y AL se refiere. "Los PT y AL ingresan en junio y no se nos contrata en la concertada hasta septiembre. Si no hay alumnos los quitan, es vergonzoso", ha apuntado.

Los representantes sindicales también han hablado de "clases masificadas" en la concertada. "Están más masificadas las clases en los colegios concertados que en la pública. Es una discriminación total, una vergüenza", ha añadido Menéndez.

En ese sentido, han instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a visitar personalmente un centro concertado para comprobar la situación real del alumnado y del profesorado. "Lo único que pedimos es que Barbón vaya a visitar un centro concertado y compare con uno público", han reclamado.

Por su parte, el secretario general de FSIE, José López, ha recalcado que "esto simplemente es el inicio porque llevamos muchos años, desde 2009, intentando sentarnos con la Administración para que negocie con nosotros".

Ante la falta de avances, López ha lanzado un mensaje al presidente del Principado: "Si Barbón no es capaz de hacer esto, que convoque elecciones. La concertada no va a esperar más. Si no se atienden nuestras reivindicaciones, seguiremos y las movilizaciones irán a más."

López también ha reivindicado los buenos resultados académicos del sector: "En el último informe PISA, la enseñanza concertada en Asturias ha dado los índices más altos, solo por detrás de Japón. Y en lugar de presumir de ello, el Gobierno lo silencia o lo mezcla con los datos de la pública."

"Los niños no son públicos ni concertados, son niños. Y merecen los mismos recursos. Pero nosotros tenemos los peores salarios y las peores plantillas de toda España. Es un trato discriminatorio", ha denunciado.

Los sindicatos han anunciado además que entregarán este mismo jueves una carta solicitando una reunión directa con el presidente. "Pedimos simplemente una reunión y que se siente a negociar. Si no lo hace, tomaremos medidas más graves: huelgas, encierros, atrincheramientos si hace falta. El curso no va a acabar tranquilo", ha advertido.

El calendario inmediato, según han informado, incluye una huelga general y concentración el 12 de junio, además de una manifestación el 19 de junio. "A partir de ahí, veremos qué decisiones tomamos para revertir esta situación totalmente insostenible", ha señalado.