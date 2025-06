La concertada se encadena en la Junta General para exigir negociación al Gobierno asturiano

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos de la enseñanza concertada en Asturias se han encadenado este miércoles en la Junta General del Principado como gesto simbólico para reclamar una reunión urgente con el Ejecutivo autonómico. Exigen un aumento de plantillas, jubilaciones parciales, mejoras salariales y equiparación de condiciones laborales con la red pública.

El secretario de Organización de Otecas y miembro del comité de huelga, Francisco García, ha explicado que la protesta busca visibilizar "una discriminación histórica" y urgir al Gobierno asturiano a sentarse a negociar. "Estamos encadenados como un gesto simbólico, pero lo que pedimos es que alguien baje y nos diga que nos van a recibir, igual que a nuestros compañeros de la pública", afirmó.

Desde los sindicatos insisten en que las plantillas están condicionadas por ratios obsoletos y presupuestos autonómicos. "Todo lo que se paga en el convenio depende del Principado. Si no se actualiza el presupuesto, no se puede mejorar ni salarios ni recursos humanos", apuntó García.

Por su parte, el secretario general de FEUSO Asturias, Gonzalo Menéndez, advirtió que si no reciben respuesta inmediata por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, las movilizaciones continuarán. "Hoy nos quedaremos en vigilia y mañana recibiremos en la Plaza de España a los compañeros que están en huelga", explicó. "Barbón tiene que darse cuenta de que la concertada también es Asturias. Si no hay negociación, esto no tiene fin", remarcó.

La secretaria de Acción Sindical de FSIE Asturias, Pilar Menéndez, subrayó que su reivindicaciones no son nuevas, sino que llevan desde 2022 reclamando mejoras. "Llevamos años pidiendo equiparación. No solo hablamos de salarios, también de jubilaciones parciales, reducción de ratios o hacer orgánicas las horas de PT y AL", enumeró. "Nunca nos han recibido. Creemos que ya toca", afirmó.

Los sindicatos han anunciado además una acampada frente a la Consejería de Educación este miércoles, donde recibirán mañana a los compañeros que se concentrarán mañana en plaza de España, día en que han convocado una huelga. Asimismo, esta tarde está prevista otra concentración en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo.